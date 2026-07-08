В Ростовской области создают инфраструктуру для поддержки молодых родителей

В Южно‑Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. И. Платова открыли комнату матери и ребёнка, а также группу кратковременного пребывания детей. Об этом рассказали в управлении информационной политики правительства Ростовской области.
Пространство площадью более 57 кв. м оборудовали с учётом санитарных норм и потребностей малышей: здесь есть игровая зона, помещение для кормления и отдыха, пеленальная и санузел. Проект реализовали в рамках региональной программы по повышению рождаемости и нацпроекта «Семья». Он поможет молодым родителям совмещать учёбу с заботой о детях — сейчас в вузе обучаются 45 студенческих семей.
На сегодняшний день в ведущих вузах региона работают уже четыре такие комнаты, ещё две планируют открыть до конца года.
В рамках нацпроекта «Семья» на Дону поддерживают молодые и студенческие семьи не только инфраструктурой: им оказывают финансовую помощь при рождении детей, предоставляют в прокат предметы первой необходимости для новорождённых, а также предлагают услугу по присмотру и уходу за детьми до трёх лет.