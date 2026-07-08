В Ростовской области создают инфраструктуру для поддержки молодых родителей

Пространство площадью более 57 кв. м оборудовали с учётом санитарных норм и потребностей малышей: здесь есть игровая зона, помещение для кормления и отдыха, пеленальная и санузел. Проект реализовали в рамках региональной программы по повышению рождаемости и нацпроекта «Семья». Он поможет молодым родителям совмещать учёбу с заботой о детях — сейчас в вузе обучаются 45 студенческих семей.