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Свыше 300 тысяч обращений нижегородцев по услугам Росреестра отработано МФЦ

Большинство услуг связано с регистрацией прав на недвижимость.

Источник: Комсомольская правда

Больше 300 тысяч обращений по услугам Росреестра отработано МФЦ в Нижегородской области за полгода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, более 66,3 тысячи услуг было выполнено по кадастровому учету недвижимого имущества, а по регистрации прав на него — свыше 199 тысяч. За услугами по предоставлению сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, обратились более 44,7 тысячи раз.

— Для нас важно сделать обращения нижегородцев в многофункциональные центры максимально комфортным, — отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн рассказала, что их главная задача — обеспечить нижегородцам уверенность в надежности своих прав на недвижимость.