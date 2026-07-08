Свыше 300 тысяч обращений нижегородцев по услугам Росреестра отработано МФЦ

Согласно информации, более 66,3 тысячи услуг было выполнено по кадастровому учету недвижимого имущества, а по регистрации прав на него — свыше 199 тысяч. За услугами по предоставлению сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, обратились более 44,7 тысячи раз.