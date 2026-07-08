В России пересчитают манулов

«Мы будем применять модель случайных столкновений, REM, RandomEncounter Model, — этот метод трудоемкий, но точный и не требует определения отдельных особей. Метод основан на модели компьютерного зрения и позволит ученым оценить скорость передвижения манулов, их суточный ход, частоту фиксации зверей фотоловушками и точно посчитать плотность популяции на пробных полигонах — в Сайлюгемском национальном парке, заповедниках “Даурский” в Забайкальском крае и “Убсунурская котловина” в Туве», — приводит пресс-служба ассоциации слова координатора проекта и старшего научного сотрудника ИПЭЭ РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко.