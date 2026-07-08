В России пересчитают манулов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков оценят численность манула на территории России, рассказала директор межрегиональной ассоциации «Ирбис» Дарья Петрова.
«Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков изучат группировки манулов в границах особо охраняемых природных территорий: исследуют характер заселенности, определят численность вида при разных условиях среды, а потом экстраполируют полученные данные на другие территории с учетом разной степени их пригодности для обитания манула», — цитируются в релизе ассоциации слова Петровой.
Она отметила, что данные ученых станут огромным подспорьем для разработки мер эффективной охраны манула.
По данным ассоциации, с июля по конец октября ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай, Республике Тыва и Забайкальском крае, дополнительно проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Республике Бурятия, что позволит отработать методы оценки экологических факторов, способствующих благополучию манула.
Межрегиональная ассоциация «Ирбис» реализует проект совместно с компанией «Марс» и Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН).
«Мы будем применять модель случайных столкновений, REM, RandomEncounter Model, — этот метод трудоемкий, но точный и не требует определения отдельных особей. Метод основан на модели компьютерного зрения и позволит ученым оценить скорость передвижения манулов, их суточный ход, частоту фиксации зверей фотоловушками и точно посчитать плотность популяции на пробных полигонах — в Сайлюгемском национальном парке, заповедниках “Даурский” в Забайкальском крае и “Убсунурская котловина” в Туве», — приводит пресс-служба ассоциации слова координатора проекта и старшего научного сотрудника ИПЭЭ РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко.
Участие в полевых работах примут добровольцы движения «По следам снежного барса», отметили в организации.