В Сочи не обнаружили загрязнений пляжей и моря

По итогам последних проверок загрязнений береговой полосы и морской акватории не зафиксировано.
Отмечается, что осмотр берега проводится ежедневно. В этой работе задействованы сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. Параллельно за состоянием акватории следят патрульные суда ГИМС МЧС России.
Экологическая обстановка на побережье остается стабильной, подчеркнули в мэрии.
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