В Буйнакском районе Дагестана обновят молодежный центр

Молодежный центр в Буйнакском районе Республики Дагестан отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы региона.
Подчеркивается, что это учреждение — самый большой молодежный центр среди муниципалитетов республики. Его площадь составит 1,2 тыс. кв. м. Там появятся библиотека, спортивное пространство, этнозона, а также места для творчества, общения и реализации инициатив. Сейчас специалисты демонтируют кровлю здания и параллельно ведут внутренние работы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.