В Чите стартовала подготовка специалистов по управлению дронами

Обучение первой группы специалистов по управлению беспилотными авиационными системами началось в Чите, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Курс организован на базе межрегионального центра подготовки кадров, созданного при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Участниками программы профподготовки стали 25 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю. Обучение проходит по основной программе профессионального обучения «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)».
Теоретическая часть курса прошла в дистанционном формате, а практический блок стартовал 6 июля на базе Технопарка региона. Он включает три направления: решение профессиональных кейсов и задач, отработку навыков на симуляторе полетов БПЛА и летную подготовку на беспилотных воздушных судах. По окончании курса и успешной сдачи итоговой аттестации слушатели получат свидетельства о профессии рабочего (должности служащего), что позволит им работать в сфере беспилотных авиасистем.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.