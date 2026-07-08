В Нижегородской области утвердят новые стандарты стоимости ЖКУ на 2027−2029 годы

Согласно проекту, в 2027 году стандарт составит 252 рубля за квадратный метр, в 2028 году — 269,9 рубля, а в 2029 году — 286,3 рубля. Эти показатели будут использоваться при формировании областного бюджета на соответствующие периоды. Стандарт применяется в расчёте государственных субсидий на оплату ЖКУ. Он помогает определить размер поддержки, если фактические расходы семьи превышают установленную в регионе максимально допустимую долю от совокупного дохода.