В Ливенскую больницу Орловской области закупили наркозный аппарат

Современный наркозный аппарат отечественного производства приобрели в гинекологическое отделение Ливенской центральной районной больницы (ЦРБ) Орловской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Обновление материально-технической базы медучреждений способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аппарат оснащен дисплеем с сенсорным управлением, что позволяет специалистам работать с высокой точностью. Подчеркивается, что для анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезистов был проведен обучающий семинар с участием представителя завода-изготовителя, на котором им подробно объяснили функциональные возможности техники.
«Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит нам расширить спектр оперативных вмешательств и внедрить передовые медицинские технологии в практику нашего гинекологического отделения», — отметила заместитель главного врача по лечебной части Ливенской ЦРБ Анна Грешникова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.