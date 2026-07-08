Считалка на АЗС: как купить бензин в Нижнем Новгороде с 9 июля

С 9 июля жизнь автомобилистов Нижегородской области делится на «чет» и «нечет». Чтобы хоть как-то разгрузить заправки, власти вводят жесткий график продажи бензина в зависимости от первой цифры госномера. Рассказываем, по каким дням мы теперь будем заправляться, и сколько литров можно залить в бак.
Как работает новая система?
Топливный коллапс в Нижегородской области превращает поездку на заправку в квест. За бензоколонками уже который день выстраиваются многочасовые очереди. Чтобы как-то разгрузить АЗС, оперштаб с 9 июля меняет правила игры. Речь идет обо всех АЗС «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти».
Автомобилисты, у которых госномера начинаются с цифр 0, 2, 4, 6, 8, смогут заправиться по четным датам. Машины с номерами на 1, 3, 5, 7, 9 будут обслуживать на АЗС по нечетным дням. Например, водитель сможет заправить машину с номером «135» 9 и 11 июля. Автомобиль с номером «235» обслужат на заправочной станции 10 и 12 числа.
Ограничения не будут действовать на заправках, расположенных на трассе М-12. Новые правила не коснутся экстренных служб — их автомобили будут заправлять по необходимости. Схема с госномерами также не будет распространяться на транзитные автомобили.
Фото: правительство Нижегородской области.
Сколько топлива можно купить?
АИ-92, 95,100.
Дизель.
Горячая линия.
«Лукойл».
40 литров.
60 город/200 трасса.
8 800 100 09 11.
«Газпромнефть».
30 литров.
60 город/200 трасса.
8 800 700 51 51.
«Татнефть».
30 литров.
60 город/200 трасса.
8 800 555 59 11.
Канистры — отдельная история. «Лукойл» их не принимает совсем. «Газпромнефть» готова налить до 30 литров в тару, «Татнефть» — до 20. И даже с канистрой вы не сможете заехать на заправку когда вздумается — только в свою дату по первой цифре номера и только на машине. Пешком за топливом не пустят.
Как узнать, на каких заправках есть бензин?
Чтобы нижегородцам было проще ориентироваться в топливном хаосе, власти анонсировали запуск интерактивной карты. Наполнять её данными в режиме реального времени будут волонтёры, которые дежурят на 60 ключевых заправках города. Их задача — оперативно сообщать о длине очередей и о том, есть ли на станции бензин или дизель. Кроме того, добровольцы помогут водителям разобраться с новыми правилами продажи топлива и будут следить за порядком у колонок. Ссылку на карту обещают дать в ближайшие дни.
На АЗС также можно будет встретить сотрудников правоохранительных органов. Они будут следить за порядком и предотвращать конфликты.
Фото: Геннадий Дьячук.
Почему возник дефицит?
Бензиновый кризис в Нижегородской области тянется с июня, но по-настоящему остро стало в первые выходные июля. Власти успокаивают: виной всему — резкий рост спроса и сложности с логистикой. Обещают, что это временно, но когда именно бензин вернётся на заправки — пока не уточняют.