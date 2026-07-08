Считалка на АЗС: как купить бензин в Нижнем Новгороде с 9 июля

Чтобы нижегородцам было проще ориентироваться в топливном хаосе, власти анонсировали запуск интерактивной карты. Наполнять её данными в режиме реального времени будут волонтёры, которые дежурят на 60 ключевых заправках города. Их задача — оперативно сообщать о длине очередей и о том, есть ли на станции бензин или дизель. Кроме того, добровольцы помогут водителям разобраться с новыми правилами продажи топлива и будут следить за порядком у колонок. Ссылку на карту обещают дать в ближайшие дни.