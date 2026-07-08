Новый ГОСТ для салонов красоты уточнил, как можно делать маникюр детям

Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре. Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет — не менее 38 градусов, но не более 40 градусов.