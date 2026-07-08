В Ростовской области средний чек на косметику сократился на 6%

По оценке экспертов, рынок парфюмерии и косметики в первом полугодии 2026 года в целом демонстрирует снижение — как и вся группа непродовольственных товаров. Среди причин аналитики называют насыщение рынка и переток покупателей в онлайн-каналы с более низкими ценами. Отмечается, что динамика в Ростовской области близка к общероссийской, однако снижение чека на федеральном уровне менее выражено.