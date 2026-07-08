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В Ростовской области средний чек на косметику сократился на 6%

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года средний чек в сфере парфюмерии и косметики составил чуть более 2,8 тыс. руб. Показатель сократился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года средний чек в сфере парфюмерии и косметики составил чуть более 2,8 тыс. руб. Показатель сократился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В то же время число покупок сократилось на 7%. В соседнем Ставропольском крае средний чек достиг чуть более 1,5 тыс. руб. — на 3% выше показателя прошлого года. При этом количество покупок снизилось на 9%.

По оценке экспертов, рынок парфюмерии и косметики в первом полугодии 2026 года в целом демонстрирует снижение — как и вся группа непродовольственных товаров. Среди причин аналитики называют насыщение рынка и переток покупателей в онлайн-каналы с более низкими ценами. Отмечается, что динамика в Ростовской области близка к общероссийской, однако снижение чека на федеральном уровне менее выражено.