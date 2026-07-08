Нижегородки рассказали, что приготовить из дачного урожая

В разгар лета на огороде начинают поспевать зелень, огурцы, помидоры и ягоды. Можно сразу есть смородину, малину и крыжовник просто с куста, но кроме того, из них могут получиться вкусные блюда. Своими рецептами поделились жительницы Нижнего Новгорода.
Жительница Лыскова Татьяна Круглова рассказывает, что на завтрак обычно готовит рулетики, у которых в начинке укроп, творог, сыр, соль по вкусу. Эти ингредиенты надо завернуть в лаваш, можно сделать в виде конвертиков, рулетиков или треугольников. Потом обмакнуть в взбитое яйцо и обжарить с обеих сторон до румяности.
С луком можно приготовить творожно-яичные пирожки. Татьяна советует взять два брикета творога 5%, то есть 360 граммов. Лучше отказаться от обезжиренного, потому что он слишком влажный. Далее понадобится 2 сырых яйца, 3 вареных, 80−100 граммов муки и достаточно большой пучок зеленого лука.
Для начала надо нарезать лук и вареные яйца. В отдельной емкости смешайте творог, сырые яйца, соль по вкусу, а потом объедините все ингредиенты.
Из получившейся массы влажными руками сформируйте небольшие пирожки — во время приготовления они увеличатся. Татьяна делает их в форме сырников. Готовить пирожки можно на сковороде, в духовке или аэрогриле.
На сладкое Татьяна предлагает приготовить ватрушку с ягодами. Для теста нужно 180 граммов творога, яйцо, столовая ложка сахара, щепотка соли, половина чайной ложки разрыхлителя и 70−80 граммов муки. Эти ингредиенты соединяем и перемешиваем до однородности. Из этой массы формируем на пергаментной бумаге круг, в центр которого кладем ягоды. По желанию сверху можно присыпать сахаром. Края теста надо подвернуть, выпекать при температуре 180 около 30 минут.
Татьяна поделилась лайфхаками, благодаря которым ягоды не растекутся. Во-первых, их можно посыпать кукурузным крахмалом. Во-вторых, перед выпеканием на ватрушку потрите три-четыре любых печенья, а только после этого положите на них ягоды.
Также из ягод можно приготовить варенье. В разговоре с контент-партнером «РГ» «Pravda-nn.ru» Татьяна решила поделиться рецептом своего любимого варианта — из клубники и ревеня.
Для двух пол-литровых банок потребуется 400 граммов черешков ревеня и столько же клубники, 500−600 граммов сахара и 1−2 столовые ложки лимонного сока. Ревень помойте, очистите от жесткой кожуры и нарежьте кусочками. Клубнику тоже помойте, очистите от хвостиков, а крупные ягоды разрежьте.
Теперь все переложите в миску, засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 15 минут. Потом переложите смесь в кастрюлю, добавив лимонный сок. Поставьте на средний огонь, а когда закипит, убавьте огонь и варите 15−20 минут, снимая пену.
Более насыщенный вкус обеспечит добавление ванилина или цедры лимона, апельсина. Готовое варенье надо разлить по банкам, закрыть крышками и укутать до остывания.
Есть и более простой рецепт варенья-пятиминутки. Килограмм клубники надо засыпать 700 граммами сахара на 2−3 часа, а лучше оставить на ночь. Потом поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите пять минут. Добавьте лимонный сок и горячее варенье разлейте по банкам. Для такого рецепта можно использовать любые ягоды.
Еще одним рецептом варенья делится жительница деревни Высокая округа Чкаловск Тамара Лагутина. У него есть простая формула: 14 стаканов любых ягод на 12 стаканов сахара.
Вначале надо сварить сироп из половины сахара и стакана воды. Когда сахар полностью растворится, можно класть ягоды. С момента закипания надо варить еще 15−20 минут. После этого засыпьте оставшиеся шесть стаканов сахара, размешайте, выключите плиту и перемешивайте варенье до тех пор, пока сахар не растворится полностью.
Тамара делится своим любимым сочетанием: малина, клубника, черная смородина. В варенье из абрикосов хозяйка в конце варки советует добавить миндаль, а к крыжовнику — миндаль или арахис. В варенье из черешни рекомендует положить мяту или котовник.
Кроме того, Татьяна Круглова поделилась рецептом огурцов по-фински. Надо взять 3 килограмма огурцов, а для маринада потребуется 3 литра воды, 6 столовых ложек соли, 400 граммов сахара, 2 чайные ложки семян горчицы, 3 лавровых листа, 360 миллилитров 9% уксуса.
Огурцы надо положить в воду на два часа, а потом нарезать их на крупные кусочки. Когда маринад закипит, добавьте уксус и снова доведите до кипения.
В кипящий маринад положите огурцы и перемешайте их. Дождитесь, чтобы цвет огурцов стал более темным, после этого подождите три минуты и снимите кастрюлю с огня. Теперь огурцы надо разложить по стерилизованным банкам, залить маринадом, закрыть крышками, перевернуть и накрыть одеялом до остывания.