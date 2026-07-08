Нижегородки рассказали, что приготовить из дачного урожая

Жительница Лыскова Татьяна Круглова рассказывает, что на завтрак обычно готовит рулетики, у которых в начинке укроп, творог, сыр, соль по вкусу. Эти ингредиенты надо завернуть в лаваш, можно сделать в виде конвертиков, рулетиков или треугольников. Потом обмакнуть в взбитое яйцо и обжарить с обеих сторон до румяности.