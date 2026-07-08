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Беременная женщина и ребенок ранены при ударе ВСУ по заправке в Курской области

При атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Октябрьском районе Курской области пострадали три человека — двухлетний ребенок, 41-летний мужчина и 40-летняя беременная женщина. Семью доставляют в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 8 июля.

Источник: Коммерсантъ

При атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Октябрьском районе Курской области пострадали три человека — двухлетний ребенок, 41-летний мужчина и 40-летняя беременная женщина. Семью доставляют в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 8 июля.

По информации главы региона, у ребенка и его матери диагностированы слепые осколочные ранения. Аналогичные травмы получил мужчина. На АЗС серьезных повреждений нет — сработали меры пассивной защиты, уточнил господин Хинштейн.

Губернатор рассчитывает, что в ближайшее время работа заправки возобновится.

«Вместе с собственниками АЗС будем наращивать защищенность объектов энергетики — только накануне я обсуждал этот вопрос в правительстве России», — заявил Александр Хинштейн.

Накануне в результате массированной ночной атаки БПЛА в Курске на проспекте Клыкова были выбиты окна в семи квартирах трех домов и повреждены 16 автомобилей. На улицах Полевая, Ильича и 1-я Прогонная получили повреждения пять частных домов. Губернатор Александр Хинштейн анонсировал помощь властей с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.

А в Белгородской области сегодня беспилотники нанесли удары по коммерческим объектам. Как сообщал «Ъ-Черноземье», погиб один мирный житель. Ранены еще семь человек.

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