Беременная женщина и ребенок ранены при ударе ВСУ по заправке в Курской области

Накануне в результате массированной ночной атаки БПЛА в Курске на проспекте Клыкова были выбиты окна в семи квартирах трех домов и повреждены 16 автомобилей. На улицах Полевая, Ильича и 1-я Прогонная получили повреждения пять частных домов. Губернатор Александр Хинштейн анонсировал помощь властей с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.