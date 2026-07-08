В Нижегородской области выясняют причину массовой гибели пчел

УФА, 8 июл — РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели пчел в Шатковском округе Нижегородской области, взяты пробы на анализ, сообщили РИА Новости в управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа.
В управлении, комментируя РИА Новости сообщения в местных изданиях о массовой гибели пчел на частных пасеках восьми сел округа, сообщили, что специалисты начали проверку.
«Информация об обработке полей пестицидами отсутствует. Взяли пчел на экспертизу, результаты анализов будут позднее», — сообщили в управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа.