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В Нижегородской области выясняют причину массовой гибели пчел

Специалисты выясняют причину массовой гибели пчел в Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

УФА, 8 июл — РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели пчел в Шатковском округе Нижегородской области, взяты пробы на анализ, сообщили РИА Новости в управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа.

В управлении, комментируя РИА Новости сообщения в местных изданиях о массовой гибели пчел на частных пасеках восьми сел округа, сообщили, что специалисты начали проверку.

«Информация об обработке полей пестицидами отсутствует. Взяли пчел на экспертизу, результаты анализов будут позднее», — сообщили в управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа.