Кардиолог перечислила летние факторы риска обострения варикоза

«Главным способом профилактики варикоза остается снижение венозного застоя. Нужно избегать продолжительного стояния или сидения без движения, особенно в наиболее жаркие часы дня. Полезно регулярно ходить пешком и выполнять несложные упражнения: вращения стопами, подъемы на носки, перекаты с пятки на носок, сгибание и разгибание стоп», — отметила Алиева.