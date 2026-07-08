В донском селе Большие Салы построят водопровод

Сейчас специалисты проложили уже более 2 км труб, забетонировали основания и смонтировали пожарные подставки. На площадке будущей насосной станции залит фундамент и ведется подготовка к установке резервуаров для чистой воды. Завершить строительство планируется в 2028 году. В результате качественным водоснабжением будут обеспечены 5 тыс. жителей села Большие Салы.