В донском селе Большие Салы построят водопровод

Современный водопровод построят в селе Большие Салы Ростовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Сейчас специалисты проложили уже более 2 км труб, забетонировали основания и смонтировали пожарные подставки. На площадке будущей насосной станции залит фундамент и ведется подготовка к установке резервуаров для чистой воды. Завершить строительство планируется в 2028 году. В результате качественным водоснабжением будут обеспечены 5 тыс. жителей села Большие Салы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.