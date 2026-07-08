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В донском селе Большие Салы построят водопровод

В результате качественным водоснабжением будут обеспечены 5 тыс. человек.

Современный водопровод построят в селе Большие Салы Ростовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

В планах проложить 18 км водопроводных сетей, построить насосную станцию и два резервуара чистой воды объемом 2500 куб. м каждый. В перспективе новая инфраструктура позволит также подключить село Султан-Салы и хуторы Красный Крым и Ленинакан.

Сейчас специалисты проложили уже более 2 км труб, забетонировали основания и смонтировали пожарные подставки. На площадке будущей насосной станции залит фундамент и ведется подготовка к установке резервуаров для чистой воды. Завершить строительство планируется в 2028 году. В результате качественным водоснабжением будут обеспечены 5 тыс. жителей села Большие Салы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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