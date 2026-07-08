Курсанты Белгородского юридического института познакомились с работой МВД

Обучающиеся Белгородского юридического института Министерства внутренних дел России посетили профориентационную экскурсию в отделе МВД «Белгородский», сообщили в информационно-техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района. Мероприятие способствует решению задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
С учащимися работала заместитель начальника отдела МВД Анастасия Михайлова. Она познакомила гостей со спецификой работы полиции, рассказала об истории отдела, его структуре и ключевых задачах, стоящих перед сотрудниками. Особое внимание в рамках беседы уделили вопросам взаимодействия с гражданами при приеме заявлений о преступлениях и происшествиях, а также принципам работы дежурной части. Кроме того, студенты посетили различные службы, включая экспертно-криминалистическое отделение, где познакомились с методами работы криминалистов и специальной техникой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.