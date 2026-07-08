Курсанты Белгородского юридического института познакомились с работой МВД

С учащимися работала заместитель начальника отдела МВД Анастасия Михайлова. Она познакомила гостей со спецификой работы полиции, рассказала об истории отдела, его структуре и ключевых задачах, стоящих перед сотрудниками. Особое внимание в рамках беседы уделили вопросам взаимодействия с гражданами при приеме заявлений о преступлениях и происшествиях, а также принципам работы дежурной части. Кроме того, студенты посетили различные службы, включая экспертно-криминалистическое отделение, где познакомились с методами работы криминалистов и специальной техникой.