Врачи помогли жительнице Воронежа с двурогой маткой родить двойняшек

Врачи помогли жительнице Воронежа с редчайшей аномалией матки родить здоровых двойняшек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 8 июля.
30-летняя женщина обратилась в перинатальный центр ВОКБ № 1 на 34-й неделе беременности. Медики отметили, что случай горожанки крайне редкий. У пациентки была врождённая аномалия — двурогая матка. Подобное состояние встречается только у 0,4% всех женщин репродуктивного возраста.
Из-за аномалии дети развивались автономно, каждый в своём изолированном «роге» матки. Обычно двойня делит общее пространство, но в этом случае анатомические особенности материнского организма создавали серьёзные риски для вынашивания. Ограниченный объём каждого отсека матки и высокая вероятность состояния, при котором шейка матки не может удерживать плод, ставила рождение детей под угрозу.
Специалистам удалось предотвратить преждевременное раскрытие и беременность «удержали» до 35 недель и 2 дней, что является выдающимся результатом при столь редкой аномалии.
Врачи приняли решение о проведении кесарева сечения. Это было необходимо, чтобы минимизировать риск острой гипоксии для детей и сохранить репродуктивное здоровье матери. Хирургическое вмешательство завершилось благополучно, и на свет появились два здоровых мальчика весом 2250 и 2540 граммов.
Маму и малышей уже выписали домой, они чувствуют себя хорошо.