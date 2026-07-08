Врачи помогли жительнице Воронежа с двурогой маткой родить двойняшек

Из-за аномалии дети развивались автономно, каждый в своём изолированном «роге» матки. Обычно двойня делит общее пространство, но в этом случае анатомические особенности материнского организма создавали серьёзные риски для вынашивания. Ограниченный объём каждого отсека матки и высокая вероятность состояния, при котором шейка матки не может удерживать плод, ставила рождение детей под угрозу.