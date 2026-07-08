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В четырех округах Прикамья временно отключат телерадиовещание

На передающих станциях с 13 по 19 июля проведут профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 13 по 19 июля. Временно отключат вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, Радио России.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 16 июля с 12:00 до 14:00 Октябрьский (Радио России) продолжительностью до 10 мин.;

— 16 июля с 13:00 до 16:00 Частые (Радио России) продолжительностью до 10 минут;

— 17 июля с 12:00 до 15:00 Гайны (Радио России) продолжительностью до 1-го часа;

— 17 июля с 12:00 до 18:00 Маховляне (РТРС-1, РТРС-2).

Во время проведения работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.