В четырех округах Прикамья временно отключат телерадиовещание

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 13 по 19 июля. Временно отключат вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, Радио России.
Под краткосрочные отключения попадут:
— 16 июля с 12:00 до 14:00 Октябрьский (Радио России) продолжительностью до 10 мин.;
— 16 июля с 13:00 до 16:00 Частые (Радио России) продолжительностью до 10 минут;
— 17 июля с 12:00 до 15:00 Гайны (Радио России) продолжительностью до 1-го часа;
— 17 июля с 12:00 до 18:00 Маховляне (РТРС-1, РТРС-2).
Во время проведения работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.