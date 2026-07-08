В Перми женщина ищет дом для шести котов, брошенных соседом

Историю женщины, которая оказалась единственной кормилицей для шести молодых котов, брошенных соседом по коммунальной квартире, рассазали сайту perm.aif.ru в приюте «Счастливый хвост».
По словам пермячки, сосед, который их привёз, съехал с коммунальной квартиры почти месяц назад. Изначально сосед платил женщине за содержание котов, однако вскоре выплаты перестали поступать, а сам мужчина перестал выходть на связь. Женщина утверждает, что сосед уехал из Перми в Москву.
«Столько хвостов на 18 квадратных метров это перебор. Не могу больше — это слишком тяжело морально и финансово», — говорит пермячка.
Коты здоровы, ухожены, приучены к лотку и не агрессивны. Также вместе с котами живёт собака.
Жительница коммунальной квартиры ищет для животных передержку или новых хозяев.
«Если вы можете помочь — напишите мне в личные сообщения. Даже подсказка или репост могут спасти ситуацию», — отмечает женщина.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми ищут сбежавшую из горящего приюта собку по кличке Белка.