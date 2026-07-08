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В Перми женщина ищет дом для шести котов, брошенных соседом

Животные ютятся в коммунальной квартире.

Историю женщины, которая оказалась единственной кормилицей для шести молодых котов, брошенных соседом по коммунальной квартире, рассазали сайту perm.aif.ru в приюте «Счастливый хвост».

По словам пермячки, сосед, который их привёз, съехал с коммунальной квартиры почти месяц назад. Изначально сосед платил женщине за содержание котов, однако вскоре выплаты перестали поступать, а сам мужчина перестал выходть на связь. Женщина утверждает, что сосед уехал из Перми в Москву.

«Столько хвостов на 18 квадратных метров это перебор. Не могу больше — это слишком тяжело морально и финансово», — говорит пермячка.

Коты здоровы, ухожены, приучены к лотку и не агрессивны. Также вместе с котами живёт собака.

Жительница коммунальной квартиры ищет для животных передержку или новых хозяев.

«Если вы можете помочь — напишите мне в личные сообщения. Даже подсказка или репост могут спасти ситуацию», — отмечает женщина.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми ищут сбежавшую из горящего приюта собку по кличке Белка.