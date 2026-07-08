В Перми женщина ищет дом для шести котов, брошенных соседом

По словам пермячки, сосед, который их привёз, съехал с коммунальной квартиры почти месяц назад. Изначально сосед платил женщине за содержание котов, однако вскоре выплаты перестали поступать, а сам мужчина перестал выходть на связь. Женщина утверждает, что сосед уехал из Перми в Москву.