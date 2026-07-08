Многодетная семья сотрудника Ачинского НПЗ победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026»

Ачинцы Максим и Екатерина Насоновы получили награду в номинации «Многодетная семья». Для них это уже не первая победа в престижном конкурсе. В прошлом году они стали призерами в номинации «Секреты нашего успеха» на межрегиональном конкурсе видеороликов «Многодетность — это счастье». Их ролик рассказывал о «рецепте» семейного счастья — умении делать каждый день маленьким приключением И эта идея впечатлила жюри.