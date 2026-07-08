Многодетная семья сотрудника Ачинского НПЗ победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Накануне праздника губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил благодарственные письма 12 семьям, которые стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и отмечены за сохранение традиций и укрепление института семьи. Церемония состоялась в Национальном центре «Россия» на Енисее.
Поздравляя победителей, Михаил Котюков подчеркнул: «Красноярский край богат многодетными семьями, мы этим гордимся, всячески этим дорожим, и это здорово, что сегодня вы принимаете решение, что семья должна быть большая и дружная. Говорят, большая семья — большие хлопоты, но хлопоты эти, они приятные».
Ачинцы Максим и Екатерина Насоновы получили награду в номинации «Многодетная семья». Для них это уже не первая победа в престижном конкурсе. В прошлом году они стали призерами в номинации «Секреты нашего успеха» на межрегиональном конкурсе видеороликов «Многодетность — это счастье». Их ролик рассказывал о «рецепте» семейного счастья — умении делать каждый день маленьким приключением И эта идея впечатлила жюри.
Максим Насонов работает на Ачинском НПЗ более 10 лет. Он также почетный донор, активный участник профессиональных и спортивных соревнований, любитель легкоатлетических марафонов.
Его супруга Екатерина, мама в декрете, — дважды победительница чемпионатов «Лучший кондитер Сибири». Она — главный генератор семейных активностей.
В семье трое сыновей, все они активно любят спорт. Тимофей и Даниил обладатели значков ГТО, занимаются армейским рукопашным боем и плаванием. Взрослые и юные Насоновы — участники общероссийского молодёжного движения «Движение первых»: они активно вовлечены акции, как в региональные, так и в корпоративные.
Отметим, что на Ачинском НПЗ уделяют особое внимание поддержке семейных работников. На высокотехнологичном производстве, где работа требует особой слаженности и безопасности, опора на семейные ценности — это не просто красивые слова, а залог высокой продуктивности.
Коллективный договор предприятия включает более 40 льгот и мер помощи для семейных работников: при вступлении в брак, рождении детей, в период ухода за малышом, организации отдыха и досуга. Практически все заводские мероприятия: оздоровительные, творческие, спортивные также имеют семейный формат и позволяют вести активный и здоровый образ жизни.