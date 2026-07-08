Селянка из Волгоградской области не скрылась от долгов в Турции

Жительнице Волгоградской области пришлось выплатить крупный долг по исполнительному производству, несмотря на то, что она уехала жить в Турцию. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, у женщины, которая ранее проживала в Октябрьском районе, накопился долг по налогам в размере 750 тысячи рублей. Однако она не спешила погашать задолженность, а потом и вовсе выехала из страны.