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Селянка из Волгоградской области не скрылась от долгов в Турции

Жительнице Волгоградской области пришлось выплатить крупный долг по исполнительному производству.

Жительнице Волгоградской области пришлось выплатить крупный долг по исполнительному производству, несмотря на то, что она уехала жить в Турцию. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, у женщины, которая ранее проживала в Октябрьском районе, накопился долг по налогам в размере 750 тысячи рублей. Однако она не спешила погашать задолженность, а потом и вовсе выехала из страны.

Но судебные приставы наведались к ней по месту ее регистрации в одно из сел Октябрьского района. И арестовали находившееся там имущество. Когда должнице рассказали об этом родственники, она сразу же погасила долг, перечислив необходимую сумму на депозитный счет отделения.