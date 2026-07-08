ФК «Победа» объявил об уходе семи игроков по обоюдному согласию

По словам Галицкого, клуб пошёл на трансферные изменения, чтобы выполнить текущие обязательства и спокойно завершить сезон. В «Победе» подчеркнули, что уход ряда футболистов открывает возможности для молодых игроков, которые могут получить шанс проявить себя на взрослом уровне.