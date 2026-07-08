ФК «Победа» объявил об уходе семи игроков по обоюдному согласию

ФК «Победа» объявил о ряде кадровых изменений в составе команды. Ранее президент клуба Вадим Галицкий обратился к болельщикам и попросил не делать поспешных выводов до официальных сообщений, отметив, что все решения принимаются с учётом спортивной и экономической ситуации.
По словам Галицкого, клуб пошёл на трансферные изменения, чтобы выполнить текущие обязательства и спокойно завершить сезон. В «Победе» подчеркнули, что уход ряда футболистов открывает возможности для молодых игроков, которые могут получить шанс проявить себя на взрослом уровне.
Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» прошёл центральный матч 16-го тура группы «Б» Второй лиги между дзержинским «Химиком» и «Победой», который завершился со счётом 1:1.
Позже клуб сообщил о расторжении контрактов по обоюдному согласию с рядом игроков. Команду покинули защитники Дмитрий Пещеров, Болачи Гамзатов, Андрей Ивашин и Константин Ерохин, полузащитники Алихан Малкандуев и Даниил Зарецкий, а также нападающий Илья Кожухарь.
В «Победе» поблагодарили футболистов за самоотдачу и пожелали им успехов в дальнейшей карьере.