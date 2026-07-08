СМИ: олимпийский комитет России временно восстановили в правах в МОК

Как отметили в МОК, решение о временном восстановлении членства принято по итогам анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам. В организации указали, что ОКР подтвердил отсутствие какой-либо деятельности на территориях, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, и заверил, что не будет вести ее в дальнейшем.