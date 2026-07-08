СМИ: олимпийский комитет России временно восстановили в правах в МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановку с членства Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, передает «Коммерсант».
ОКР был отстранен после включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В результате организация лишилась возможности работать в статусе национального олимпийского комитета и получать финансирование олимпийского движения.
Как отметили в МОК, решение о временном восстановлении членства принято по итогам анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам. В организации указали, что ОКР подтвердил отсутствие какой-либо деятельности на территориях, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, и заверил, что не будет вести ее в дальнейшем.
В марте 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев сообщал, что в устав организации были внесены изменения в соответствии с требованиями Олимпийской хартии.
В МОК отметили, что продолжат следить за развитием ситуации и при необходимости оставляют за собой право принять дополнительные меры.
Как сообщалось ранее, спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию, подданную Олимпийским комитетом России на решение МОК приостановить деятельность организации по причине включения в ее состав олимпийских советов новых регионов. ОКР просил отменить решение МОК и восстановить его в качестве национального олимпийского комитета, признаваемого МОК, пользующегося всеми правами и прерогативами, предоставленными Олимпийской хартией.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области).