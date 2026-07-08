В Енисейске экс-сотрудницу автошколы осудили за хищение более 800 тысяч рублей

Как следует из материалов дела, женщина занимала должность заведующей по учебной части и в ее обязанности входило, в том числе, получение от клиентов денег за обучение и внесение их в кассу. В один из дней у нее возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение средств. Реализуя его, фигурантка различными суммами изымала из автошколы наличные.