В Енисейске экс-сотрудницу автошколы осудили за хищение более 800 тысяч рублей

В Красноярском крае суд признал бывшую работницу одной из автошкол Енисейска виновной в присвоении вверенных ей денежных средств.
Как следует из материалов дела, женщина занимала должность заведующей по учебной части и в ее обязанности входило, в том числе, получение от клиентов денег за обучение и внесение их в кассу. В один из дней у нее возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение средств. Реализуя его, фигурантка различными суммами изымала из автошколы наличные.
«Своими умышленными действиями подсудимая совершила хищение более 800 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В целях скрыть образующуюся недостачу, она искажала данные в отчетных документах, не отражая сведения о внесении оплаты за обучение в ведомости прихода денежных средств в отношении ряда клиентов, проходящих обучение», — рассказали в пресс-службе суда.
Вину фигурантка признала лишь частично, не согласившись с размером материального ущерба, указанного в предъявленном обвинении. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, суд назначил ей наказание в 2 лет лишения свободы условно без штрафа и ограничения свободы, а также удовлетворил заявленный гражданский иск о взыскании с нее присвоенных денег.