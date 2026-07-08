В Красноярском крае возбудили 5 уголовных дел на «трафаретчиков»

В отношении 5 «трафаретчиков» возбуждены и расследуются уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы и склонении к потреблению наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По информации ведомства, с начала текущего года правоохранителям удалось практически лишить магазины по продаже запрещенных препаратов одного из главных способов поиска новых покупателей и «сотрудников». Так, за 6 месяцев силовики пресекли деятельность пятерых жителей Красноярска и Норильска, которые рекламировали интернет-магазины по продаже незаконных веществ. «Трафаретчикам» с помощью мессенджеров присылали инструкции, адреса, текст надписей и даже рассказывали, какую краску купить. Как отметили в прокуратуре, именно такие «художники» становились первым звеном, которое приводило новых покупателей и будущих курьеров в криминальный бизнес. Злоумышленникам может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.