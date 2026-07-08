Ученые выяснили, что умеренно пугающие сны полезны для мозга

Специалисты в области сомнологии и нейробиологии установили, что сновидения, вызывающие умеренный страх, могут оказывать положительное влияние на функции головного мозга. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Human Brain Mapping, в фазе быстрого сна происходит обработка информации, накопленной за день, включая дневные стрессы и страхи, которые иногда достигают пика.
Отмечено, что те, кому приснился провал на экзамене, на следующий день справляются с ним лучше, поскольку мозг пережил страхи и снял напряжение.
Исследование психиатров и нейробиологов из Женевского университета и Университета в Висконсине показало, что люди, часто видящие страшные сны, в реальности демонстрируют более спокойную реакцию на схожие угрозы. Эксперименты выявили, что нейронные цепочки, перерабатывающие страх во сне, уменьшают активность амигдалы — структуры в височных долях головного мозга — при стрессе в состоянии бодрствования. Амигдала, считающаяся главным «центром страха» и ключевой частью лимбической системы, управляет эмоциями, памятью и выживанием. Во время бодрствования она работает как радар безопасности, а при обнаружении угрозы запускает выброс адреналина. В фазе быстрого сна амигдала становится активной, заново переживая дневные стрессы и конструируя сюжеты кошмаров. Исследование показало, что «тренировка» амигдалы испытывать страх в безопасной обстановке сна приводит к более спокойной реакции на стрессы в реальной жизни.
«Действительно, есть работы, которые говорят, что иногда снящиеся разносюжетные кошмары способствуют развитию мозга и адаптации к окружающей среде, — пояснил aif.ru врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. — Мозг проигрывает во сне какую-то мультимедийную ситуацию. И считается, что если кошмар заканчивается, то мозг для себя принимает какое-то решение. То есть он находит выход из ситуации и в дальнейшем адаптируется к потенциально возможным неприятным ситуациям».
Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что не все кошмары полезны.
"Повторяющиеся навязчивые кошмарные сновидения требуют обращения к специалисту, — говорит врач-сомнолог. — Причем нужно дифференцировать кошмары от плохих снов.
Плохой сон — это когда опоздал на работу, не выучил урок, вышел на сцену и не знаешь, о чем говорить, презентации под рукой нет. А кошмар — это когда у человека возникает во сне сюжет, который ведет за собой неминуемую гибель или тяжелую психологическую или физическую травму. То есть реально ужасное состояние.
И если мозг постоянно, как заезженная пластинка, обращается и обращается к этой ситуации, не может ни забыть, ни адаптироваться, ни принять какое-то решение, требуется психологическая или даже психиатрическая помощь. Часто навязчивые кошмары возникают в случае посттравматических стрессовых расстройств. Но могут быть и другие причины. Для помощи таким пациентам используются разные техники, вплоть до гипнотических. Например, человек падал с высоты, травмировался, и потом ему постоянно снится это падение. В гипнозе ему внушают возможное решение или прорабатывают различные сценарии выхода из ситуации. Скажем, если он еще раз будет падать во сне, то у него должны вырасти крылья. И крылья вырастают на каком-то определенном сне. Мозг для себя такое странное решение нашел, но он справился. И сон, как правило, потом прекращается".