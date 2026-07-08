Ученые выяснили, что умеренно пугающие сны полезны для мозга

И если мозг постоянно, как заезженная пластинка, обращается и обращается к этой ситуации, не может ни забыть, ни адаптироваться, ни принять какое-то решение, требуется психологическая или даже психиатрическая помощь. Часто навязчивые кошмары возникают в случае посттравматических стрессовых расстройств. Но могут быть и другие причины. Для помощи таким пациентам используются разные техники, вплоть до гипнотических. Например, человек падал с высоты, травмировался, и потом ему постоянно снится это падение. В гипнозе ему внушают возможное решение или прорабатывают различные сценарии выхода из ситуации. Скажем, если он еще раз будет падать во сне, то у него должны вырасти крылья. И крылья вырастают на каком-то определенном сне. Мозг для себя такое странное решение нашел, но он справился. И сон, как правило, потом прекращается".