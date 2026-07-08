Врач из Уфы предупредил о риске заражения «зудом купальщика»

Азат Мухаметзянов советует купаться только в разрешенных и проверенных местах, избегая мелководных, сильно заросших водной растительностью участков водоемов, где много уток и моллюсков. Перед купанием можно использовать репелленты на вазелиновой основе или питательные кремы и масла, которые создают защитный барьер.