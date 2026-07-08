Врач из Уфы предупредил о риске заражения «зудом купальщика»

Что такое церкариоз
Азат Мухаметзянов рассказал, что церкариоз — это паразитарное заболевание, вызываемое микроскопическими личинками гельминтов водоплавающих птиц (церкариями). Заражение происходит, когда эти личинки прикрепляются к коже. При этом для человека эти паразиты не представляют серьезной опасности.
Где происходит заражение
Чаще всего заражение происходит во время купания в стоячих водоемах с теплой водой (выше 20°С), особенно там, где много водоплавающих птиц (например, уток) и обитают брюхоногие моллюски — промежуточные хозяева церкариев.
Симптомы церкариального дерматита
Клинические проявления развиваются очень быстро — от 20−30 минут до нескольких часов после купания. Среди симптомов покалывание и покраснение кожи, сильный зуд, мелкие красные волдыри или прыщики.
Врач подчеркнул, что в редких случаях могут наблюдаться нарушение сна, небольшое повышение температуры и сухой кашель. Симптомы обычно проходят через 1,5−2 недели, а пигментация в местах высыпаний исчезает в течение 3 недель.
Меры профилактики
Азат Мухаметзянов советует купаться только в разрешенных и проверенных местах, избегая мелководных, сильно заросших водной растительностью участков водоемов, где много уток и моллюсков. Перед купанием можно использовать репелленты на вазелиновой основе или питательные кремы и масла, которые создают защитный барьер.
Сразу после купания можно принять душ и тщательно вытереть кожу жестким полотенцем/сухой тканью и быстро сменить мокрую одежду.
При сильном зуде и дискомфорте следует обратиться к врачу.
В Минздраве Башкирии также сообщили Горобзор.ру, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с симптомами церкариоза в этом году никто не обращался.