Онищенко рассказал, какие заболевания могут обостриться летом

Он добавил, что перепады температуры летом при переходе с улицы в помещение не должны быть слишком сильными. По его словам, также важно не забывать чистить периодически кондиционер, потому что там накапливаются микробы и человек может заболеть, даже если будет держать оптимальную температуру.