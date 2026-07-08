В Уфе выдали разрешение на вырубку 684 деревьев

«С одной стороны, надо заниматься обновлением, с другой — максимально проводить разъяснительную работу. Все-таки видим, что люди задают вопросы, ругают нас. Надо проводить встречи. Работа по замене, компенсационным участкам, восстановлению тех деревьев, которые убрали, должна быть прозрачной», — сказал Рустам Шарипов.