В Уфе выдали разрешение на вырубку 684 деревьев

255 насаждений вырубят силами администраций районов, 39 — «Горзеленхоза». Строительные организации, социальные учреждения и другие получили 390 разрешительных документов. Такие данные на оперативном совещании в мэрии озвучил заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.
И. о. главы администрации города Рустам Шарипов поручил проводить работы прозрачно, с информированием населения.
«С одной стороны, надо заниматься обновлением, с другой — максимально проводить разъяснительную работу. Все-таки видим, что люди задают вопросы, ругают нас. Надо проводить встречи. Работа по замене, компенсационным участкам, восстановлению тех деревьев, которые убрали, должна быть прозрачной», — сказал Рустам Шарипов.