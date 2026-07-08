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В Уфе выдали разрешение на вырубку 684 деревьев

С начала этого года в башкирской столице выдали 684 разрешения на спил аварийных деревьев.

Источник: Башинформ

255 насаждений вырубят силами администраций районов, 39 — «Горзеленхоза». Строительные организации, социальные учреждения и другие получили 390 разрешительных документов. Такие данные на оперативном совещании в мэрии озвучил заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.

И. о. главы администрации города Рустам Шарипов поручил проводить работы прозрачно, с информированием населения.

«С одной стороны, надо заниматься обновлением, с другой — максимально проводить разъяснительную работу. Все-таки видим, что люди задают вопросы, ругают нас. Надо проводить встречи. Работа по замене, компенсационным участкам, восстановлению тех деревьев, которые убрали, должна быть прозрачной», — сказал Рустам Шарипов.