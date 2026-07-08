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В Белгородской области обновят участок трассы в сторону Белого Колодезя

Протяженность отрезка — 4,6 км.

Участок автодороги «Обход города Новый Оскол» — Белый Колодезь в Белгородской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Протяженность этого отрезка — 4,6 км, он начинается на объездной дороге Нового Оскола и заканчивается в самом хуторе Белый Колодезь. Специалисты меняют дорожное полотно, укрепляют обочины, ремонтируют трубы, пересечения и примыкания. Также они приводят в порядок остановки общественного транспорта и тротуар, устанавливают дорожные знаки, сигнальные столбики, новые светофоры, перильное ограждение и искусственную дорожную неровность. Финальным этапом станет нанесение разметки. Завершить все работы планируется к концу сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.