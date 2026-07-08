В Белгородской области обновят участок трассы в сторону Белого Колодезя

Протяженность этого отрезка — 4,6 км, он начинается на объездной дороге Нового Оскола и заканчивается в самом хуторе Белый Колодезь. Специалисты меняют дорожное полотно, укрепляют обочины, ремонтируют трубы, пересечения и примыкания. Также они приводят в порядок остановки общественного транспорта и тротуар, устанавливают дорожные знаки, сигнальные столбики, новые светофоры, перильное ограждение и искусственную дорожную неровность. Финальным этапом станет нанесение разметки. Завершить все работы планируется к концу сентября.