Электронные рецепты. В Ростовской области продают лекарства по новой системе

С 1 июля 2026 года в России началась цифровизация аптечного рынка. Нововведения включают переход на электронные рецепты с онлайн-проверкой, расширение обязательной маркировки на товары аптечного ассортимента и приоритет отечественных лекарств при госзакупках для льготников.
Аптечные кассы по всей стране подключаются к единой системе мониторинга движения препаратов. Кассовое програмное обеспечение в режиме реального времени обращается к госреестру. Если система не обнаружит активного электронного рецепта, финансовая операция и выдача товара станут невозможны. Подробнее — в материале.
Купить по СНИЛС.
В ряде пилотных регионов медики уже не выписывают бумажные бланки, а формируют назначения в единой медицинской информационной системе, присваивая им уникальные цифровые коды.
«Загруженные фармацевтом данные автоматически будут сверяться с реестром, а после того, как подлинность документа будет подтверждена, пациент сможет осуществить покупку. Будет проверяться не только подлинность документа, срок его действия, но и дозировка и привязка к личности предъявителя. Если любой параметр не совпадёт, например, срок действия рецепта истёк или выписан на другого человека, — касса просто не пробьёт чек», — пояснила главный врач поликлиники № 5 Ростова-на-Дону Евгения Приз.
Она отметила, что пациенту нужно будет предъявить СНИЛС, и провизор увидел все выписанные ему препараты.
Контроль за препаратами.
В первую очередь, под жёсткий цифровой контроль попадают антибактериальные средства, психотропные и наркотические вещества, сильнодействующие анальгетики и гормональные препараты. В Минздраве подчёркивают, что этот перечень будет расширяться. По сути, свободная продажа любых средств, которые ранее требовали рецепта, будет полностью закрыта.
Нововведения с 1 июля затрагивают не только медикаменты. Ряд нормативных актов призван упорядочить оборот сопутствующих товаров и перестроить госзакупки для льготников.
Первым изменением станет цифровая маркировка, которая охватит широкий перечень непродовольственной продукции на аптечных витринах: парфюмерию, косметику, мыло и гигиенические средства.
Вторым нововведением станет техническое оснащение аптек, благодаря которому контрольно-кассовую технику напрямую привяжут к государственным системам мониторинга.
Третье изменение коснётся обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Теперь при госзакупках приоритет будет отдаваться препаратам с полным циклом производства на территории страны.
Как отметила руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия» Нина Данилова, закон, вступивший в силу 1 марта 2026 года, напрямую касается также производства, отпуска и реализации БАДов, прямо регулируя их контроль в системе «Честный знак».
«Покупатель будет защищён от покупки недоброкачественного препарата, БАДа, крема и т.д. Что касается обеспечения лекарствами льготных категорий граждан, то они получат необходимый лекарственный препарат российского производства, прошедший полный контроль», — пояснила она.