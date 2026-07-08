В Ростовской области продают лекарства по новой системе

«Загруженные фармацевтом данные автоматически будут сверяться с реестром, а после того, как подлинность документа будет подтверждена, пациент сможет осуществить покупку. Будет проверяться не только подлинность документа, срок его действия, но и дозировка и привязка к личности предъявителя. Если любой параметр не совпадёт, например, срок действия рецепта истёк или выписан на другого человека, — касса просто не пробьёт чек», — пояснила главный врач поликлиники № 5 Ростова-на-Дону Евгения Приз.