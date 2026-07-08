Должок! Елена Исинбаева не рассчиталась за заросший участок под Волгоградом

Но не прошло и года, как олимпийская чемпиона вновь погрязла в долгах — на этот раз Федеральная налоговая служба требовала с неё уже 1,1 млн. А чуть позже стало известно про неоплаченные счета за столичное жильё — квартиру в элитном комплексе «Дом в Сокольниках» и апартаменты в ЖК «Акватория». Их общая сумма превысила 400 тысяч рублей. Долг перед налоговой подрос к тому времени до почти 1,7 млн.