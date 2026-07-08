Должок! Елена Исинбаева не рассчиталась за заросший участок под Волгоградом

С уроженки Волгограда Елены Исинбаевой в очередной раз пытаются взыскать долги сотрудники ФССП. На этот раз олимпийская чемпионка попала в поле зрения приставов в связи с накопившимся долгом за коммунальные услуги за дачу под Волгоградом. Подробности выяснял vlg.aif.ru.
Заросшая земля: участок давно заброшен.
Участок, принадлежащий спортсменке, расположен в Среднеахтубинском районе. Он занимает 1 498 квадратных метра и своим видом портит окружающую картину: на фоне окружающих дачу коттеджей она выглядит заросшей и неухоженной, сообщает v1.ru.
Долг спортсменки превысил 55 тысяч рублей.
Сама олимпийская чемпионка живет за пределами России и, вероятно, ей непросто следить за всеми платежами на малой родине. А возможно она просто забыла о заброшенном клочке земли под Волгоградом.
Череда долгов: претензии к спортсменке были у ДМИ И ФНС.
В поле зрения судебных приставов она попадала уже несколько раз. Так, летом 2023 года на Исинбаеву ополчился волгоградский департамент муниципального имущества, затребовав долг за парковочные места в доме на улице Двинской, 15.
Спортсменка была не одинока — в иске ДМИ было указано четыре фамилии. Некоторое время спустя претензии к Исинбаевой были отозваны, так как она уплатила свою часть суммы.
В мае 2024-го её оштрафовала Федеральная налоговая служба за задолженность в почти 500 тысяч рублей перед этим ведомством. Спортсменка опять же оперативно выплатила 465 688 рублей — в сумму входил и штраф от волгоградского УФНС.
Но не прошло и года, как олимпийская чемпиона вновь погрязла в долгах — на этот раз Федеральная налоговая служба требовала с неё уже 1,1 млн. А чуть позже стало известно про неоплаченные счета за столичное жильё — квартиру в элитном комплексе «Дом в Сокольниках» и апартаменты в ЖК «Акватория». Их общая сумма превысила 400 тысяч рублей. Долг перед налоговой подрос к тому времени до почти 1,7 млн.
Блокировка: чемпионке перекрыли денежный поток.
В июле 2025-го поклонники спортсменки выдохнули: с долгами она рассчиталась.
Но не прошло и месяца, как у фанатов снова перехватило дыхание — российские банки заблокировали счета Исинбаевой. И всё из-за 277 тысяч рублей, которые все ещё числились за олимпийской чемпионкой на родине.
Неприятности буквально преследовали уроженку Волгограда. Уже в апреле 2026 года с иском к ней обратились сразу несколько коммунальных служб — сумма иска составила 440 тысяч. И вот теперь с неё хотят взыскать по судебному приказу 55 409 рублей ещё и в Волгограде.
43-летняя экс-прыгунья живёт в настоящее время в Испании вместе с мужем и детьми. Ранее российская легкоатлетка Вера Ганеева рассказала, с чем был связан отъезд Исинбаевой из России.
По словам уроженки Камышина, её землячке пришлось сделать это под давлением МОК из-за угрозы лишить её всех достижений.
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