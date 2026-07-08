В июне воронежцы стали чаще использовать средства контрацепции на 14%

46% онлайн-продаж фармацевтики приходится на Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Эти рынки показали минимальный рост продаж — в Санкт-Петербурге (-0,17%) и Москве (+1,24%). Наиболее высокие темпы роста аналитики фиксируют в регионах Урала, Поволжья и юга России. Общее — тенденция к увеличению среднего аптечного чека. Летом россияне сокращают расходы на лечение острых респираторных заболеваний и чаще приобретают препараты для длительной терапии хронических заболеваний и лайфстайл-товары.