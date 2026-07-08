В подмосковном селе Поречье завершают возведение подстанции скорой помощи

Специалисты завершают строительство новой подстанции скорой медицинской помощи в селе Поречье Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мастера уже выполнили внутреннюю отделку помещений, смонтировали вытяжную систему, проложили инженерные коммуникации и установили сантехнику. Сейчас они также занимаются монтажом электрощитового оборудования. Кроме того, на объекте готов контрольно-пропускной пункт, где скоро начнут устанавливать слаботочные системы.
Новая подстанция рассчитана на работу трех бригад в смену. В здании предусмотрены все необходимые помещения: блок для экстренного приема пациентов, оперативная часть с диспетчерской, комнаты отдыха, гардеробные и служебные кабинеты. Открыть учреждение планируют в 2026 году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.