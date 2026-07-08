В этом году в Тверской области приведут в порядок 160 школьных территорий

Территории 160 школ Тверской области обновят в этом году, сообщили в аппарате правительства региона. Обновление школьной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Например, в Калининском округе ремонтируем плацы семи сельских школ, в Лихославльском — четырех, в Максатихинском — пяти. Ряд объектов уже сдан, в том числе плацы Телятниковской школы Лесного округа, Ривзаводской школы Максатихинского округа, тверских школ № 21 и 31», — написал глава региона Виталий Королев в своем канале в мессенджере МАКС.
Также он поставил задачу завершить работы на объектах к началу нового учебного года. Подчеркивается, что на обновленных территориях будут проводить торжественные линейки и другие события.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.