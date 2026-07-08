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На ВИЗе построят новый кампус Уральского медицинского университета

В Екатеринбурге построят новый кампус Уральского государственного медицинского университета.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на ВИЗе построят новый кампус Уральского государственного медицинского университета. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на брифинге по итогам ИННОПРОМа. Предварительная стоимость проекта −14 миллиардов рублей. Работа по проектированию начнется до конца года.

— Сегодня ребята-медики учатся во множестве разных корпусов, разбросанных по всему городу. Мы видим, что нужно собрать все в одном месте. Предварительно заявленные параметры — порядка 76 тысяч квадратных метров. Место, на мой взгляд, очень удобное: хорошая транспортная доступность, близкое расположение к центру, — отметил Денис Паслер.

Напомним, что ранее глава Свердловской области во время переговоров с председателем правительства Михаилом Мишустиным попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера. Реализация запланирована на 2028−2030 годы.