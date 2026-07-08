На ВИЗе построят новый кампус Уральского медицинского университета

— Сегодня ребята-медики учатся во множестве разных корпусов, разбросанных по всему городу. Мы видим, что нужно собрать все в одном месте. Предварительно заявленные параметры — порядка 76 тысяч квадратных метров. Место, на мой взгляд, очень удобное: хорошая транспортная доступность, близкое расположение к центру, — отметил Денис Паслер.