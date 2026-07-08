В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

«В ближайшие часы ветер постепенно будет ослабевать, но до умеренного (5−10 м/с). В Калининграде и области он ослабнет лишь после заката, у побережья до конца вечера порывы до ~15−18 м/с. 9 июля порывы северо-западного ветра в Калининграде и области будут достигать 13−15 м/с, у побережья до ~15−18 м/с. Полное ослабление ветра до умеренного ожидается с пятницы», — добавили синоптики.