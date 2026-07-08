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В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

Порывы ветра еще достигают опасных штормовых значений.

В Калининградской области объявили об отмене штормового предупреждения с 12:15 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как ранее сообщили синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», зона обильных дождей уходит от побережья. К 13:30−14:30 осадки ослабнут в Калининграде и далее сместятся в центральную и восточную часть региона. На побережье, в Калининграде и на западе до вечера вероятны небольшие прояснения и кратковременные дожди.

По данным метеостанций на 11:00, порывы ветра еще достигают опасных штормовых значений: в Пионерском и Храброво — до 24 м/с, в Калининграде (Низовье) и Балтийске — до 20 м/с, на востоке области — до 13−16 м/с.

«В ближайшие часы ветер постепенно будет ослабевать, но до умеренного (5−10 м/с). В Калининграде и области он ослабнет лишь после заката, у побережья до конца вечера порывы до ~15−18 м/с. 9 июля порывы северо-западного ветра в Калининграде и области будут достигать 13−15 м/с, у побережья до ~15−18 м/с. Полное ослабление ветра до умеренного ожидается с пятницы», — добавили синоптики.

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