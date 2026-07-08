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В РСТ назвали самый популярный в России регион для пляжного отдыха

Булах: самым популярным регионом для пляжного отдыха стал Краснодарский край.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых, при этом первое место среди регионов России занимает Краснодарский край с долей в общем объеме бронирований 23,7%, сообщила член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах.

«Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых… Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%», — сказала Булах на пресс-конференции.

Булах подчеркнула, что также ежедневно поступают заявки от туристов на отдых в Крыму на период с августа по октябрь.

При этом, по ее словам, доля бронирования отдыха в Москве составляет 14,9%, в Санкт-Петербурге — 14,4%, в Ставропольском крае — 3,4%. Лидерами также являются Московская область, Татарстан, Калининградская область и Приморский край.

Помимо этого также популярен отдых в загородных средствах размещения в своем и соседнем регионах. «Прирастают Тверская, Самарская, Нижегородская область и регионы Дальнего Востока», — добавила она.

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