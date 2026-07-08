В Красноярске завели дело из-за издевательств над девочкой в лагере

По данным следствия, во время пребывания в лагере другие дети, проживающие в одной комнате с семилетней девочкой, совершали против нее противоправные действия, в том числе применяли физическую силу. При этом руководство лагеря не предприняло никаких мер для урегулирования конфликтной ситуации.