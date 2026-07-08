В Красноярске завели дело из-за издевательств над девочкой в лагере

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о жестоком обращении с семилетней девочкой в частном детском лагере в Красноярске, информирует региональный главк СК РФ.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что во время смены соседки пострадавшей по комнате систематически издевались над ней: били, пинали и заталкивали под кровать.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней… По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ», — говорится в сообщении.
По данным следствия, во время пребывания в лагере другие дети, проживающие в одной комнате с семилетней девочкой, совершали против нее противоправные действия, в том числе применяли физическую силу. При этом руководство лагеря не предприняло никаких мер для урегулирования конфликтной ситуации.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.