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Закон о льготах для новых электрозаправок внесли в нижегородский парламент

Проект закона о получении земли без торгов под строительство АЗС с электрозарядными станциями в Нижегородской области поступил в региональный парламент. Поправки к закону о регулировании земельных отношений подготовило минимущества, они прошли общественные обсуждения.

Источник: Коммерсантъ

Проект закона о получении земли без торгов под строительство АЗС с электрозарядными станциями в Нижегородской области поступил в региональный парламент. Поправки к закону о регулировании земельных отношений подготовило минимущества, они прошли общественные обсуждения.

На указанные автозаправки правительство хочет распространить механизм масштабных инвестиционных проектов.

Для получения льготы предполагается ряд условий. В том числе инвестор должен более двух лет быть владельцем или арендатором шести и более действующих АЗС.

На новой станции требуется создать не менее двух электрозарядных станций, а также оборудовать клиентскую зону с территорией для отдыха, общепитом, интернетом и необходимыми сервисами. Срок строительства не должен превышать двух лет.