В Норильске прокуратура защитила права 2-летнего сына погибшего участника СВО

Прокуратура провела проверку и установила, что ребенок с рождения наблюдался в Норильской больнице, имел временную регистрацию и состоял на учете для получения места в детском саду. Надзорное ведомство пришло к выводу, что отсутствие постоянной прописки не может быть основанием для отказа в социальной поддержке.