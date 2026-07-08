В Норильске прокуратура защитила права 2-летнего сына погибшего участника СВО

Прокуратура Норильска защитила права малолетнего сына погибшего участника спецоперации. После гибели отца в ноябре 2025 года мальчик остался без родителей, так как его мать ранее лишили родительских прав.
В итоге опеку над ребенком оформили бабушка и дедушка. Однако, когда семья обратилась за назначением положенной ребенку ежемесячной выплаты, им отказали. Причиной стало отсутствие у мальчика постоянной регистрации в Норильске, несмотря на то, что он фактически проживал в городе.
Прокуратура провела проверку и установила, что ребенок с рождения наблюдался в Норильской больнице, имел временную регистрацию и состоял на учете для получения места в детском саду. Надзорное ведомство пришло к выводу, что отсутствие постоянной прописки не может быть основанием для отказа в социальной поддержке.
Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания мальчика в Норильске. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь вопрос назначения ребенку ежемесячной выплаты находится на контроле надзорного ведомства.
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