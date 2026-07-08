Румынский пенсионер подал документы в университет в возрасте 87 лет

Пинтилеску три года обучался в средней технической школе механизации сельского хозяйства в румынском городе Бакэу, однако перед последним годом учебы учреждение было расформировано. После этого он проходил службу в армии. Мужчине удалось окончить среднюю школу в 1965 году. Затем он вновь оказался в армии, где 35 лет работал старшим бригадиром, специализируясь на связи. «Работал на радио, радиореле и телевидении как отладчик», — добавил Пинтилеску.