Румынский пенсионер подал документы в университет в возрасте 87 лет

87-летний Виорел Пинтилеску стал самым возрастным абитуриентом в Румынии в 2026 году. Он подал документы в Университет естественных наук Иона Ионеску де ла Брэда в Яссах, сообщает Ziarul de Iaşi.
Мужчина родился в 1939 году и намерен поступить на бакалавриат по биологии на сельскохозяйственном факультете. Пинтилеску заявил, что мечтал о поступлении в вуз и назвал учебу наилучшим способом поддерживать умственную активность.
«Человек не должен умирать глупым, если так можно сказать, в особенности если он живет в Яссах. Было бы жаль не поступить, так как Яссы — это “центр” культуры, и я обогащаюсь знаниями. Образование — занятие очень хорошее», — пояснил Пинтилеску свое решение стать студентом.
Он выбрал очную форму обучения и в случае зачисления будет посещать занятия вместе с другими студентами. Разница в возрасте с будущими однокурсниками его не беспокоит. На занятия в университете абитуриент планирует добираться на трамвае.
Пинтилеску три года обучался в средней технической школе механизации сельского хозяйства в румынском городе Бакэу, однако перед последним годом учебы учреждение было расформировано. После этого он проходил службу в армии. Мужчине удалось окончить среднюю школу в 1965 году. Затем он вновь оказался в армии, где 35 лет работал старшим бригадиром, специализируясь на связи. «Работал на радио, радиореле и телевидении как отладчик», — добавил Пинтилеску.
Шесть лет назад скончалась его супруга, дети живут отдельно, и он остался один. Одиночество побудило его найти занятие, которое поддерживало бы социальные контакты.
Пинтилеску много читает, в местных библиотеках он берет научные публикации. Наибольший интерес у него вызывает тема «формирование Вселенной». Кроме того, его привлекают различия между людьми и животными.
Мужчина составил план на ближайшие годы. «После окончания трехлетнего курса биологии я поступлю в другой университет. Это значит, что остаток жизни я проведу в университетах», — отмечает он.
По мнению Пинтилеску, человеку необходима деятельность, которая поддерживала бы его в тонусе и укрепляла любопытство. «Если человек один, то ему скучно, он деградирует и злится», — заявил пожилой абитуриент.