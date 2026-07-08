Волгоградец получил 7 суток ареста за нацистскую символику в соцсети

Установлено, что Захар Ф. разместил на своей странице в «Вконтакте» изображение, на котором запечатлен человек в белой перфорированной маске с нанесенным железным крестом. Этот знак является орденом прусских и немецких военнослужащих времен нацистской Германии. В суде Захар Ф. не стал оспаривать обстоятельства произошедшего и признал свою вину. Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в действиях волгоградца есть состав административного правонарушения.