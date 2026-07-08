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Волгоградец получил 7 суток ареста за нацистскую символику в соцсети

В Волгоградской области молодого человека наказали за публикацию запрещенного изображения.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд отправил под арест 19-летнего местного жителя за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Установлено, что Захар Ф. разместил на своей странице в «Вконтакте» изображение, на котором запечатлен человек в белой перфорированной маске с нанесенным железным крестом. Этот знак является орденом прусских и немецких военнослужащих времен нацистской Германии. В суде Захар Ф. не стал оспаривать обстоятельства произошедшего и признал свою вину. Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в действиях волгоградца есть состав административного правонарушения.

Ворошиловский районный суд признал Захара Ф. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на 7 суток. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.