Подрядчика для обустройства шести платных парковок за 4,3 млн ищут в Волжском

Платные парковки в Волжском к осени 2026 появятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Фонтанной (у домов на проспекте Ленина, 19, 20, 21, 22, площади Комсомольской, 1 и на участке от проспекта до улицы Чайковского); на улице Зорге в границах пересечения с улицами Коммунистической и Комсомольской; у домов № 48, 50 и 123 на проспекте Ленина; на улице Энгельса в границах пересечения с проспектом Ленина и улицей Советской; на дублере проспекта Дружбы на пересечении с улицами Оломоуцкой и 40 лет Победы.