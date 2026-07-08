В Красноярском крае ищут выдру, сбежавшую через разбитое окно

«Можно оставить у дома рыбу или мясо. Если вы слышите по ночам резкий пронзительный крик или верещание — возможно, это Кэди. Днём зверь спит, поэтому искать лучше с 19:00 до 8:00. Если вы увезли выдру по незнанию — верните, это не домашнее животное», — говорится в сообщении.