В Красноярском крае ищут выдру, сбежавшую через разбитое окно

Жителей Красноярского края просят помочь в поисках сбежавшей выдры по кличке Кэди-Фёдор. Животное могло выбраться из дома через разбитое окно. Об этом сообщили в Центре охраны дикой природы «Инстинкт» во ВКонтакте.
Как рассказали в центре, 6 июля неизвестные разбили окно в доме на Центральной, 47 в селе Пятково. Хотя на окнах стояли решётки, животное смогло выбраться во двор через разбитое стекло. Кэди была в зелёной шлейке, откликается на имя.
Хозяева предупреждают: выдра не умеет охотиться сама, без человека погибнет от голода и стресса. Она требует дорогого специализированного корма из-за проблем со здоровьем, боится громких звуков и периодически проявляет агрессию.
Жителей Пятково и соседних деревень просят осмотреть дворы, дороги и берега водоёмов.
«Можно оставить у дома рыбу или мясо. Если вы слышите по ночам резкий пронзительный крик или верещание — возможно, это Кэди. Днём зверь спит, поэтому искать лучше с 19:00 до 8:00. Если вы увезли выдру по незнанию — верните, это не домашнее животное», — говорится в сообщении.
Всех, кто видел зверя или слышал его крики, просят звонить по телефонам: 8−967−601−0981, 8−901−911−4281.