На участке трассы к Колтушам в Ленобласти начали обновлять инженерные сети

Работы по переустройству инженерных сетей стартовали на участке трассы Санкт-Петербург — Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по дорожному хозяйству. Ремонт этого объекта проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Речь идет об отрезке, расположенном от кольцевой автодороги до Колтушей. Сейчас специалисты занимаются третьим и четвертым этапами работ. Вместе с обновлением инженерных коммуникаций они закладывают фундаменты под шумозащитные экраны, обустраивают покрытие проезжей части и тротуары.
На участке третьего этапа протяженностью 1,7 км уже организовано рабочее движение по четырем полосам. В течение 2026 года планируется завершить укладку асфальта на четвертом этапе с последующей организацией рабочего движения до кольцевой развязки на Воейковском шоссе. Кроме того, специалисты смонтируют системы наружного освещения. Полностью завершить реконструкцию объекта намерены в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.