На участке трассы к Колтушам в Ленобласти начали обновлять инженерные сети

На участке третьего этапа протяженностью 1,7 км уже организовано рабочее движение по четырем полосам. В течение 2026 года планируется завершить укладку асфальта на четвертом этапе с последующей организацией рабочего движения до кольцевой развязки на Воейковском шоссе. Кроме того, специалисты смонтируют системы наружного освещения. Полностью завершить реконструкцию объекта намерены в 2027 году.