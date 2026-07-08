Создан эффективный метод доставки генной терапии во все отделы головного мозга

Последующие испытания этой терапии на мышах показали, что она успешно проникла во все отделы их мозга и заставила присутствующие в них «заготовки» вспомогательных клеток превратиться в новые астроциты и олигодендроциты. При этом частицы вируса AAV5 проникли менее чем в 1% нейронов, что говорит об очень высокой избирательности действия генной терапии. В перспективе это позволит использовать ее для борьбы с последствиями развития рассеянного склероза и других болезней, при которых нарушается выработка новых вспомогательных клеток мозга, подытожили ученые.