«Теневые» продавцы бензина появились в Нижегородской области

В Нижегородской области на фоне топливного кризиса активизировались перекупщики. В интернете появились каналы, где продают бензин с «секретных бензовозов» по завышенным ценам.
Как сообщает NN.RU, подобные каналы находятся по поисковику. Через бота пользователь попадает в основную группу, где есть посты с информацией, а подробности можно узнать у так называемого менеджера. Цены у перекупщиков достаточно высокие: АИ-92 — 138 рублей за литр, АИ-95 — 140 рублей, АИ-100 — 160 рублей, дизель — 138 рублей. Топливо продается только в канистрах, продавцы предлагают водителям либо приезжать со своей тарой, либо купить у них.
Менеджеры уверяют, что привозят горючее из-за границы. Сделка проходит так: сначала покупатель оплачивает бензин, затем ему сообщают точное время и место, где его можно забрать.
Сложно сказать, являются ли такие дельцы перекупщиками ли просто аферистами. Но полиция уже начала фиксировать случаи мошенничества, связанные с продажей топлива. Журналисты из Москвы проверили одно из таких объявлений: перевели за горючее 6 000 рублей, а продавцы отправили их на другой конец города за заказом. Но в какой-то момент мошенники просто перестали выходить на связь. Итог: ни бензина, ни денег.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области с 9 июля введут правило четных и нечетных номеров.