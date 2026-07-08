«Теневые» продавцы бензина появились в Нижегородской области

Сложно сказать, являются ли такие дельцы перекупщиками ли просто аферистами. Но полиция уже начала фиксировать случаи мошенничества, связанные с продажей топлива. Журналисты из Москвы проверили одно из таких объявлений: перевели за горючее 6 000 рублей, а продавцы отправили их на другой конец города за заказом. Но в какой-то момент мошенники просто перестали выходить на связь. Итог: ни бензина, ни денег.